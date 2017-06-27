Раненный на западе Москвы бизнесмен скончался

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мужчина, раненный на западе Москвы утром во вторник, умер в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. По данным источника в правоохранительных органах, погибший был связан со строительным бизнесом.

Ранее в столичном главке МВД России сообщали, что в 8.10 на улице Верейская, дом 14, мужчина получил, предположительно, огнестрельное ранение.

По словам Ивановой, мужчину нашли с огнестрельным ранением в грудь. "Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался. ГСУ СК России по Москве начал по данному факту проверку", — сказала собеседница агентства.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, рядом с телом мужчины нашли пистолет.