Источник сообщил о задержании в Москве двух вербовщиков "Хизб ут-Тахрир"*

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Москве задержаны два вербовщика террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, вступившие в ее ряды в Таджикистане, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"В Москве они занимались распространением экстремистских идей среди мусульман", — сказал собеседник агентства.

Одному из задержанных 23 года, возраст второго участника организации не уточняется.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.5 Уголовного кодекса – "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

В правоохранительных органах РИА Новости пока не прокомментировали информацию о задержании вербовщиков.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") основана в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность партии запрещена большинстве арабских стран, а также в восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховный суд России признал организацию террористической и внес в список запрещенных.

* Террористическая группировка "Хизб ут-Тахрир" запрещена в России.