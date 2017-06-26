Суд оставил в СИЗО отца полковника Захарченко

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора и экс-председателя банка "Московское ипотечное агентство" Владимира Корьевкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Жалоба защитников на продление ареста в отношении Захарченко и Корьевкина оставлена без удовлетворения", — сказал собеседник агентства.

Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.

В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб после допроса скрылся. В начале июня отец полковника МВД Захарченко вернул банку 4 миллиона рублей, которые финансовое учреждение платило ему как зарплату и которые следствие считает взяткой.

Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.