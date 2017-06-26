Арбитраж утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти" к РБК

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа в понедельник утвердил мировое соглашение, подписанное "Роснефтью" и РБК вокруг спора о статье об Игоре Сечине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Производство по иску прекращено.
Спор касается статьи РБК под заголовком "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое могло произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.
"Роснефть" требовала признать эту статью не соответствующей действительности и взыскать около 3,2 миллиарда рублей за ущерб деловой репутации.
Как сообщалось, в случае удовлетворения иска на 3,2 миллиарда рублей в полном объеме, РБК мог обанкротиться.
Появление информации о мировом соглашении совпала со сменой владельца РБК: в июне группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долг холдинга у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывалась. Позднее Березкин в интервью "Ведомостям" заявил, что не собирается менять команду холдинга и влиять на его редакционную политику.