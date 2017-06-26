Арбитраж утвердил мировое соглашение по иску "Роснефти" к РБК

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа в понедельник утвердил мировое соглашение, подписанное "Роснефтью" и РБК вокруг спора о статье об Игоре Сечине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Изначально в мировом соглашении "Роснефть" полностью отказалась от своих исковых требований, однако суд указал, что на данной стадии процесса это сделать невозможно. Поэтому стороны вычеркнули этот пункт из соглашения. Остальные пункты договора пока не оглашались.

Производство по иску прекращено.

Спор касается статьи РБК под заголовком "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании, которое могло произойти в результате приватизации части акций, принадлежащих государству.

"Роснефть" требовала признать эту статью не соответствующей действительности и взыскать около 3,2 миллиарда рублей за ущерб деловой репутации.

Суд первой инстанции – московский арбитраж — частично удовлетворил требования "Роснефти", обязав ответчиков — компанию "БизнесПресс", а также журналистов Тимофея Дзядко, Людмилу Подобедову и Максима Товкайло — выплатить компании 390 тысяч рублей. Однако затем Девятый апелляционный арбитражный суд отменил назначенную денежную компенсацию, обязав телеканал и сайт издания лишь опубликовать опровержение.

Как сообщалось, в случае удовлетворения иска на 3,2 миллиарда рублей в полном объеме, РБК мог обанкротиться.

Появление информации о мировом соглашении совпала со сменой владельца РБК: в июне группа ЕСН Григория Березкина выкупила 65% акций и долг холдинга у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Сумма сделки не раскрывалась. Позднее Березкин в интервью "Ведомостям" заявил, что не собирается менять команду холдинга и влиять на его редакционную политику.