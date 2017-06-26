Мара Багдасарян предстанет перед судом за уклонение от обязательных работ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мировой участок Савеловского суда Москвы рассмотрит административное дело стритрейсерши Мары Багдасарян по делу об уклонении от обязательных работ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Багдасарян везут в 353 мировой участок", — сказал он. По предварительным данным, ее привлекут к ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП "Уклонение от обязательных работ", максимальная санкция данной статьи составляет 15 суток ареста.

Как отметили в пресс-службе УФССП России по Москве, приставы в отношении Багдасарян составили протокол по статье "уклонение от исполнения административного наказания".

"Должница Мара Багдасарян, отбывающая обязательные работы в "Жилищник района Сокол", нарушила трудовую дисциплину. На основании чего судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП УФССП России по Москве составил протокол по статье "уклонение от исполнения административного наказания", который будет передан в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокурора о прекращении права на управление транспортными средствами нарушительницей ПДД Марой Багдасарян, но данное решение было обжаловано в вышестоящем суде.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.