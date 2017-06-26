Суд в Курске приговорил журналистку к штрафу по делу о клевете

САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Суд признал виновной в клевете главного редактора "Народного журналиста" Ольгу Ли и приговорил ее к штрафу в 90 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Курска.

"Сегодня суд вынес приговор по делу. Ее признали виновной. Подсудимой было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей", — сообщила собеседница агентства.

Ранее государственный обвинитель попросил приговорить Ольгу Ли к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Сама журналистка свою вину не признавала.

По данным СУСК РФ по Курской области, Ли в номере газеты "Народный журналист" за сентябрь-октябрь 2015 года опубликовала от своего имени статью под названием "Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности". В данной статье, по мнению следователей, указаны заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие профессиональную репутацию судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой. Как утверждает СУСК, в статье судью обвиняют в умышленном нарушении принципа презумпции невиновности.

Ли ранее сообщила РИА Новости, что настаивает на своей невиновности. Она заявляла, что не имеет отношения к статье, вышедшей в газете, поскольку в то время находилась в отпуске по уходу за ребенком. Журналистка уверена, что уголовное дело против нее носит заказной характер, и намеревалась добиваться суда за пределами Курской области. В январе 2017 года Ли предъявили обвинение, в апреле над ней начался суд.

Ольга Ли приобрела известность в социальных сетях после видеообращения к руководству страны о коррупции в Курской области. Также журналистка инициировала сбор подписей за отставку действующего губернатора Курской области Александра Михайлова.