В Краснодаре задержали 15-летнюю сибирячку, сбежавшую к возлюбленному

КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Краснодара задержали 15-летнюю сибирячку, находившуюся в розыске, которая сбежала от родителей к возлюбленному, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Уточняется, что правоохранители выявили школьницу, находящуюся в федеральном розыске, в аэропорту Краснодар среди пассажиров, прибывших рейсом "Новосибирск – Краснодар". Подростка доставили в отделение по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

"Во время беседы школьница призналась, что влюбилась в своего виртуального друга, где долгое время общалась с ним в одной из социальных сетей, а когда он пригласил прилететь в кубанскую столицу, оплатив билет до Краснодара, раздумывать не стала и без разрешения родителей отправилась в путь", – говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что школьница дождется своих родителей в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.