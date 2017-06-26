В центре Москвы автомобиль Infiniti упал в реку

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Водитель автомобиля Infiniti не справившись с управлением, пробил ограждение набережной и машина упала в реку в центре Москвы, сообщили в пресс службе управления ГИБДД Москвы.

Происшествие произошло около 00.30 на Бережковской набережной, в районе дома 30.

"Водитель ехал на автомобиле Infiniti, предположительно, не справившись с управлением, осуществил наезд на мачту городского освещения. После чего пробил ограждение реки, и машина сошла в воду", — рассказали в ведомстве.

На место ДТП выезжали сотрудники "скорой помощи". Как добавили в пресс-службе ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) столичного главка МЧС России, которые выезжали на место ДТП, "двое человек находившихся в машине выбрались самостоятельно до прибытия спасателей".

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