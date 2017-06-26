Ребенок, который провел четыре дня в лесу на Урале, готовится к выписке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Четырехлетний мальчик, потерявшийся 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища и найденный спустя четыре дня, будет выписан в ближайшие дни, сообщил в понедельник представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. В итоге мальчик потерялся. Четырнадцатого июня ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.

"Дима Песков продолжает лечение в детском инфекционном отделении №4 Городской клинической больницы №40. Врачи планируют в ближайшие дни выписку маленького пациента", — написал Шестаков на своей странице в Facebook.