Ребенок, который провел четыре дня в лесу на Урале, готовится к выписке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Четырехлетний мальчик, потерявшийся 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища и найденный спустя четыре дня, будет выписан в ближайшие дни, сообщил в понедельник представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.
"Дима Песков продолжает лечение в детском инфекционном отделении №4 Городской клинической больницы №40. Врачи планируют в ближайшие дни выписку маленького пациента", — написал Шестаков на своей странице в Facebook.