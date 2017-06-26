Машинист "Стрижа" рассказал о столкновении с электричкой на Курском вокзале

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Машинист поезда "Стриж" Владимир Тенишев рассказал подробности столкновения с пригородным поездом на столичном Курском вокзале, которое произошло неделю назад, пишет в понедельник газета "Гудок".

На Курском вокзале при отправлении электрички Нахабино-Щербинка 19 июня произошел сход двух вагонов с нарушением габарита соседнего пути, по которому из Нижнего Новгорода прибывал "Стриж". Повреждения получили четыре вагона: по два у "Стрижа" и электрички. В электричке было 250 пассажиров, в "Стриже" — более 300. Четыре пассажира обратились с ушибами за медпомощью. То, что такое ЧП обошлось без серьезных последствий, пишет "Гудок", результат профессиональных действий машиниста "Стрижа" Тенишева.

"Поездка была обычная. Все шло в штатном режиме, в момент прибытия была полная уверенность – все, очередной рейс окончен. И скорость уже была небольшая, состав втягивался на вокзал на 20 километрах в час, как вдруг видим с помощником – пыль из-под колес отправляющейся электрички. Мгновенно дошло: сход тележки электропоезда!", — рассказал газете машинист "Стрижа".

По его словам, было применено экстренное торможение, вагоны электрички уже наваливались на "Стриж". "Тут же остановились. По результатам расшифровки ленты наш тормозной путь составил 20 метров. Я сообщил о случившемся по рации дежурному по станции, оповестил начальника поезда, помощника послал для осмотра места происшествия и снова, как положено, всю информацию передал дежурному по станции", — продолжает Тенишев.

Пострадавших в "Стриже" не было, к тому времени было уже известно о двух ушибах у пассажиров электрички. "Даже сейчас ехал и думал: запоздай мы на несколько секунд, и все сошедшие с рельсов вагоны "пришли" бы прямо в кабину нашего электровоза. Всего 200 метров отделяло нас от этого сценария. А если бы проехали чуть раньше, сход был бы сзади, могли сразу и не увидеть, тогда было бы еще хуже – свалка вагонов", — рассказывает машинист.

Газета отмечает, что у Следственного комитета и ревизоров РЖД нет претензий к локомотивной бригаде "Стрижа": она действовала правильно. И.о. начальника депо Москва-Пассажирская-Курская Андрей Родионов добавляет, что и помощник хороший у Тенишева — Кирилл Закатаев. "Побольше бы таких работников, как Владимир и Кирилл, на сети дорог, и безопасность движения была бы на высшем уровне", — цитирует газета Родионова.