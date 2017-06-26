На Ладоге в поисках подростков обследовали более 270 квадратных милометров

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (29)

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 270 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, обследовали спасатели МЧС с начала поисков, сообщил РИА Новости в понедельник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"За сутки обследованы 9 квадратных километров акватории, всего с начала поиска — 272 квадратных километра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, наземная группировка проверила всего 57 километров береговой черты, за сутки — 5 километров.

По данным МЧС РФ, к поисково-спасательным работам привлечены 277 человек, в том числе 22 водолаза, и 77 единиц техники.