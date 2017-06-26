В Новой Москве фура столкнулась с автомобилем, есть пострадавший

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль в деревне Рогозинино в ТиНАО столкнулся с фурой, пострадал водитель легковушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в поселении Первомайское на улице Дорожная произошло столкновение четырех автомобилей, среди них три легковых и один грузовой автопоезд с кирпичом.

"В деревне Рогозинино в ТиНАО легковушка Kia наехала на стоящую на обочине фуру", — рассказали в ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, в результате ДТП пострадал водитель Kia.