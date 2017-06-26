Три фигуранта не признают вину на пересмотре дела "приморских партизан"

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Три из пяти фигурантов на новом пересмотре дела "приморских партизан" не признали вину, двое – воздержались от комментариев, сославшись на конституцию, передает корреспондент РИА Новости из зала Приморского краевого суда.

В понедельник началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Суд удовлетворил заявление о самоотводе одного запасного присяжного, которое он подал из-за того, что его машину подожгли в середине июня. При это сам присяжный не связывает инцидент с участием в процессе. Сторона обвинения зачитала пункты обвинения, защита выступила с возражениями.

Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Судья отметил, что во вторник в 10.00 (3.00 мск) будет продолжение заседания с участием подсудимых.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.