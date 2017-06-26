ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек, двое доставлены в реанимацию

КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Встречное столкновение двух автомобилей унесло жизни четырех человек, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Павловскому району региона около часа ночи.

По предварительным данным ведомства, на 9 километре федеральной автодороги "Кавказ" 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с "Лада Приора", за рулём которой находился 22-летний житель Карачаево-Черкесской Республики.

"В результате аварии погибли на месте водитель и пассажир "Лады Приоры", а также водитель и пассажир ВАЗ-2115. В реанимационное отделение Павловской ЦРБ госпитализированы два пассажира ВАЗ-2115", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии, добавили в ведомстве.