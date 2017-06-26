В Иркутской области попал в аварию автобус с детским ансамблем

ИРКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Автобус с детской творческой группой попал в аварию в Слюдянском районе Иркутской области, 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

"Автобус следовал из Иркутска в Читу. Детский ансамбль из Забайкалья находился в Иркутской области на гастролях. В Слюдянском районе автобус попал в ДТП. Из 30 человек пострадали 15. Никто из детей серьезно не пострадал. Двое взрослых доставлены в больницу Слюдянки с тяжелыми травмами", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства.

На месте аварии работают четыре бригады медиков. В Слюдянский район выехала бригада медицины катастроф.