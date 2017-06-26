В Благовещенске проверят информацию о приготовлении шашлыка на кладбище

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн — РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в СМИ информации о том, что на одном из кладбищ Благовещенска готовили шашлык, используя надгробие как мангал, сообщили РИА Новости в МО МВД России "Благовещенский".

По информации местных СМИ, мужчина и женщина на прошедших выходных устроили на территории Вознесенского кладбища, расположенного в черте Благовещенска, пикник. Местные СМИ разместили и фотографию "мангала" для которого люди использовали надгробие.

"По факту информации, размещенной в СМИ, будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила РИА Новости специалист по связям с общественность МО МВД России "Благовещенский" Татьяна Кутека.

Вознесенское кладбище было заложено в первые годы основания Благовещенска, ранние захоронения здесь датируются 1860 годом, с 1995 года кладбище закрыто для захоронений.