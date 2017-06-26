В Иркутской области ликвидировали 31 лесной пожар за сутки

ИРКУТСК, 26 июн – РИА Новости. На землях лесного фонда в Иркутской области 25 июня ликвидирован 31 пожар на площади 145 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Действующих пожаров на утро 26 июня, по данным пресс-службы, зарегистрировано 17. Кроме этого, 12 пожаров: пять — в Катангском районе, четыре – в Бодайбинском, два – в Тулунском, один – в Усть-Удинском районе, на площади более 140 гектаров комиссией по ЧС принято решение не тушить в силу труднодоступности очагов возгораний. За ними ведется космическое наблюдение.
На территории Иркутской области с 22 июня в связи с установлением жаркой сухой погоды действует режим чрезвычайной ситуации. Пятый класс пожароопасности установился в 27 районах региона.