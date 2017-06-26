В Забайкалье площадь лесных пожаров увеличилась в два раза за выходные

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за выходные увеличилась с 1,9 до 3,8 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что за выходные потушено 13 пожаров в 9 районах. Днем в пятницу в крае горело 1,9 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 08.00 26 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 31 лесной пожар в 13 районах края: Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Калганском, Красночикойском, Кыринском, Могойтуйском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском… на общей площади 2026,50 гектаров. Кроме того, 3 лесных пожара в Акшинском, Карымском, Хилокском районах близ населенных пунктов Нарасун, Нарын-Талача, Тэрэпхэн локализованы на общей площади 1773,50 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

На тушении работают 619 человек и 142 единицы техники.

По информации краевого гидрометцентра, с 24 по 28 июня в регионе местами ожидаются температуры до +35. В связи с этим на территории Красночикойского, Хилокского, Читинского, Ононского, Забайкальского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского районов прогнозируется 5 класс пожарной опасности.