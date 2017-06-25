В Подмосковье двухлетний ребенок утонул в бассейне, сообщают СМИ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб в Истринском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Мансурово очевидцы обнаружили ребенка, предположительно, захлебнувшегося водой в бассейне. Также, отмечается, что ребенка обнаружили уже мертвым, медикам оставалось только констатировать смерть.

"Гибель двухгодовалого ребенка произошла в воскресенье вечером", — сказали в ГУ МВД России по Московской области. Других подробностей в полиции не сообщили.

Как отметили в подмосковном главке, дальнейшим разбирательством будет заниматься СК РФ.