В Забайкалье полностью восстановили движение поездов после схода вагонов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Завершены восстановительные работы на железнодорожном перегоне Зилово — Зудыра в Забайкалье после схода 32 вагонов, движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

"Двадцать пятого июня в 14:25 местного времени завершены восстановительные работы на четном пути перегона Зилово – Зудыра Забайкальской железной дороги, движение поездов по перегону осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать комиссия Забайкальской железной дороги. Координацию восстановительных работ осуществляет оперативный штаб "РЖД", устанавливаются причины случившегося.

Днем в субботу по местному времени на перегоне Зилово — Зудыра Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 32 вагона грузового поезда. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону было временно приостановлено. Пострадавших нет.