В Забайкалье частично восстановили движение поездов после схода 32 вагонов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение поездов по нечетному пути железнодорожного перегона Зилово — Зудыра в Забайкалье восстановлено после схода 32 вагонов грузового поезда, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Ранее следователи в Забайкальском крае начали проверку после схода вагонов грузового поезда.

"Двадцать пятого июня в 09:05 местного времени восстановлено движение поездов по нечетному пути перегона Зилово – Зудыра Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в обоих направлениях в результате схода вагонов грузового поезда. Задержанные из-за происшествия пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в результате схода были задержаны пассажирские поезда № 99 Владивосток – Москва, № 100 Москва – Владивосток, № 392 Чита – Благовещенск. Отмечается, что пассажиров поездов обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению движения по четному пути. На месте происшествия работает комиссия Забайкальской железной дороги. Координацию восстановительных работ осуществляет оперативный штаб "РЖД", устанавливаются причины случившегося.

Днем в субботу по местному времени на перегоне Зилово — Зудыра Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 32 вагона грузового поезда. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону было временно приостановлено. Пострадавших нет.