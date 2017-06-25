В нескольких районах Москвы зафиксировали рост уровня сероводорода

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы в ночь на воскресенье зафиксировали превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке и юго-востоке Москвы, сообщается на сайте "Мосэкомониторинга".

Согласно данным "Мосэкомониторинга", в районе Кожухово в час ночи предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) вредного вещества была превышена в 2,91 раза, а к шести утра опустилась до 0,66. Уровень сероводорода ночью также был превышен в районе Капотни (почти в два раза), Жулебино (почти в 1,5 раза) и Люблино (в 1,06).

По состоянию на шесть утра воскресенья значимых превышений не зафиксировано.