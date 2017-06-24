В Подмосковье бензовоз столкнулся с легковушкой, погибли три человека

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Три человека погибли, по предварительным данным, при столкновении бензовоза с легковым автомобилем в районе Солнечногорска Московской области, сообщили в подмосковном главке МВД России.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что на 21-м километре трассы А-107 столкнулись бензовоз и легковушка, двое погибли. В свою очередь представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил, что один человек получил травмы. В бензовозе было 23 тонны топлива.

"По предварительной информации, трое человек погибли", — сказали в ГУ МВД по Московской области.

Как отмечается в сообщении, трое погибших находились в легковом автомобиле.