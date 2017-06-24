В Забайкальском крае идет проверка после схода 23 вагонов грузового поезда

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после схода 23 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
"Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате происшествия повреждены около 400 метров пути в обоих направлениях и две опоры контактной сети.
В настоящее время движение по данному участку Забайкальской железной дороги приостановлено, ведутся восстановительные работы.