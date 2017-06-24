В Забайкальском крае сошли с рельсов 23 грузовых вагона

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сход 23 вагонов грузового поезда произошел в Забайкальском крае, сообщается на сайте РЖД.

"Двадцать четвертого июня 2017 года в 15:14 местного времени на перегоне Зилово – Зудыра Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 23 вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено. Уточняется, что пострадавших нет. Для ликвидации последствий происшествия к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка.

Согласно сообщению, создан оперативный штаб по координации восстановительных работ, задержек пассажирских поездов на данный момент нет.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, с рельс сошли не 23, а 32 вагона с металлическими изделиями.

"На перегоне Аксеново – Зудира Забайкальской железной дороги сошли с рельс 32 вагона грузового поезда № 2136 с металлическими заготовками", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП повреждены 600 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети. Прохождение ближайшего пассажирского поезда Владивосток – Москва возможно с задержкой. В поезде по предварительной информации находится почти 520 пассажиров, в том числе 22 ребенка. На место ЧП уже прибыли три аварийно-восстановительных поезда. Обстоятельства схода вагонов выясняются.