Рейс из Уфы в Анталью задержали почти на 16 часов

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Рейс из Уфы в Анталью задержан почти на 16 часов из-за неисправности самолета, сообщила помощник Уфимского транспортного прокурора Екатерина Байбурина.

Самолет должен был вылететь в 02.30 в субботу (00.30 мск) по местному времени из международного аэропорта Уфа в Анталью. На рейс было зарегистрировано 194 пассажира, в том числе 40 несовершеннолетних, среди которых пять малолетних детей. Сообщается, что самолет вылетел из Уфы по расписанию, но во время полет "в районе города Самара сработала сигнализация неисправности системы кондиционирования", и в 04.58 (02.58 мск) борт благополучно вернулся в аэропорт вылета.

"Время задержки составит не менее 15 часов 30 минут, за которое компанией планируется предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета в пункт назначения", — сказала она.

Байбурина добавила, что прокуратура проводит проверку после задержки авиарейса Уфа-Анталья авиакомпании "Икар".