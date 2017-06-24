В Подмосковье поезд насмерть сбил мать с ребенком

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Поезд насмерть сбил женщину и ее ребенка в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Татьяна Морозова.

"Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования женщины и ее малолетнего ребенка на железной дороге", — говорится в сообщении.

По ее словам, 23 июня около 22 часов в районе 167 километра перегона станций "Узуново – Серебряные пруды" женщина с малолетним ребенком на руках "внезапно вышла в габарит подвижного состава поезда сообщением "Москва — Саратов". От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия.