На Эльбрусе поиски пропавшего альпиниста из США ведут с помощью вертолета

НАЛЬЧИК, 24 июн — РИА Новости. Спасатели в субботу возобновили прерванные из-за ухудшения погодных условий поиски пропавшего на Эльбрусе американского альпиниста, теперь они ведутся с помощью вертолета, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 18 июня зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, вовремя не вернулся на контрольную точку. На его поиск отправились восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поиски спортсмена дважды приостанавливались в связи с ухудшением погодных условий.

"По состоянию на 07.16 мск субботы поисково-спасательные работы на горе Эльбрус возобновлены. Для поисков привлечен частный вертолет фирмы "Хелиэкшн", — говорится в сообщении.