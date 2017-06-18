Российские спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из США

НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста-одиночку из США, который вовремя не вернулся на контрольную точку с восхождения, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 08.45 мск воскресенья поступило сообщение, что зарегистрированный альпинист из США, в одиночку совершавший восхождение по южному склону горы Эльбрус, не вернулся в установленный срок на контрольную точку", — говорится в сообщении.

На поиски спортсмена выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.