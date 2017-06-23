Мужчина на спор прыгнул с теплохода в реку в центре Москвы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Крымского моста на спор прыгнувшего с теплохода мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

"ЦАО, падение мужчины с корабля. Он был поднят с поверхности воды в 300 метрах от поисково-спасательной станции "Крымский мост", в 50 метрах от берега в зоне ответственности МГПСС", — сказали а пресс-службе.

Согласно предоставленной информации, мужчина отдыхал на теплоходе в состоянии алкогольного опьянения и "на спор прыгнул с теплохода". В настоящее время его передают сотрудникам скорой помощи.