Причиной пожара в Зеленограде, где погибли два человека, мог стать поджог

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Причиной пожара в Зеленограде, при котором погибли два человека, по предварительным данным, стал поджог, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах столицы.

"Предварительная причина пожара — поджог, погибли мужчина и женщина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП продолжает работать пожарно-экспертная лаборатория ГУМЧС, которая установит причину пожара.

Ранее сообщалось, что пожар возник в квартире 22-этажного жилого дома по адресу: корпус 1210. Горели личные вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. В 20.01 пожар был ликвидирован.