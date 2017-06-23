В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на двух человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в пятницу вечером задержали в районе Останкинского парка в Москве мужчину, который напал с ножом на двух человек и преследовал женщину с ребенком, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

"Сегодня около 19.00 сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москва, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в районе Останкинского парка неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум гражданам и преследовал женщину с малолетним ребенком. Сотрудники задержали этого мужчину и обезоружили его", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавших доставили в больницу, а с подозреваемым работает следственно-оперативная группа.