МВД отрицает, что проводило экспертизу крови погибшего в Балашихе мальчика

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экспертиза по делу о ДТП в Балашихе, в котором погиб якобы "пьяный" мальчик, относится к компетенции бюро судебно-медицинской экспертизы, а не экспертного центра полиции, пояснила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Экспертно-криминалистическим центром ГУМВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относится к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", — сказала она.

ДТП в Балашихе

Смертельное ДТП произошло в подмосковной Балашихе 23 апреля. Местная жительница на автомобиле Hyundai Solaris нарушила правила движения и сбила шестилетнего мальчика. При этом, как сообщали СМИ, машина протащила его не менее десяти метров. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" и взяли с нее подписку о невыезде.

Сразу после происшествия женщина заявила, что мальчик был пьян. Вскоре появилось экспертное заключение о том, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По данным экспертизы, в крови ребенка в момент смерти было 2,7 промилле алкоголя, что для взрослого человека соответствует выпитой бутылке водки.

Семья мальчика настаивала на повторной экспертизе, тем более, что, по их словам, дело не возбуждали месяц, часть доказательств была уничтожена, а на свидетелей оказывали давление.

Реакция на выводы экспертизы

Выводы о значительном уровне алкоголя в крови шестилетнего ребенка вызвали большой общественный резонанс. Следственный комитет и прокуратура заявили о намерении перепроверить все факты, а в отношении экспертов возбудили уголовное дело о халатности. Ситуацию взяли на контроль детский омбудсмен, Общественная палата и сенатор Елена Мизулина, которая назвала случившееся "беспределом и абсурдом".

Заключение выдало бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области (ГБУЗ МО "Бюро СМЭ"). Там комментировать ситуацию не стали, ссылаясь на тайну следствия.

В подмосковном главке МВД заявили, что проведут эксгумацию тела ребенка и перепроверят выводы экспертов.

"Назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов биологического материала, переданных ранее на исследования в отделение ГБУЗ "Бюро СМЭ" города Железнодорожный, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения", — говорилось в сообщении ГУ МВД.

Руководство главка назначило служебную проверку в отношении следователя муниципального управления "Балашихинское", в ходе которой должны были быть "тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела".

Многие СМИ заявили о недостоверности выводов экспертов и о том, что сотрудники полиции якобы участвовали в фальсификации результатов экспертизы.

В МВД эти обвинения назвали некорректными и голословными. "Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, пользующиеся авторитетом в обществе", — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Повторная экспертиза

В среду стали известны результаты повторной экспертизы: мальчик был нетрезв.

"Изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в главном управлении криминалистики СК РФ, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему", — сообщалось в релизе подмосковного главка СКР.

Следы крови ребенка также обнаружили в салоне автомобиля — "согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови (также) обнаружен алкоголь".

Следователи заявили, что теперь предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употребил спиртное.

Отец мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, прокомментировал телеканалу RT результаты повторной экспертизы. По словам мужчины, он не верит, что в крови сына мог быть спирт. "Алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка", — предположил он.

Еще до повторной экспертизы подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщала, что мальчик рос "в нормальной домашней среднестатистической семье", никаких пагубных привычек ни у родителей, ни у их ближайшего окружения она не заметила.

При этом Семенова исключила, что ребенок на время попал под воздействие чужих людей, которые могли бы давать ему алкоголь.

По ее словам, "несмотря на то, что заключение экспертизы подтвердилось, точка в деле с ДТП в Балашихе еще не поставлена".

"Этот трагический случай нужно разделить на две составляющих: главное — ребенок погиб под колесами автомобиля из-за нарушений правил дорожного движения и — все остальное. Его состояние в этот момент никак не влияет на меру ответственности водителя и является лишь поводом для дополнительных разбирательств", — сказала Семенова.

В пятницу Госдума заявила, что подготовит протокольное поручение, чтобы получить всю информацию о случившемся.