В Зеленограде при пожаре в многоэтажке погибли два человека

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Зеленограде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"При пожаре на пятом этаже жилого дома в Зеленограде погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, пожар возник в квартире 22-этажного жилого дома по адресу: корпус 1210. Горели личные вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. В 20.01 пожар был ликвидирован. Имеются пострадавшие.