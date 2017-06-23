В Зеленограде при пожаре в многоэтажке погибли два человека

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Зеленограде, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"При пожаре на пятом этаже жилого дома в Зеленограде погибли два человека", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.
Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, пожар возник в квартире 22-этажного жилого дома по адресу: корпус 1210. Горели личные вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. В 20.01 пожар был ликвидирован. Имеются пострадавшие.