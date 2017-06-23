Экспертиза показала, что водитель мог избежать наезда на ребенка в Балашихе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты подмосковного главка МВД РФ провели судебную экспертизу по делу о ДТП в Подмосковье, которая показала, что водитель технически мог предотвратить наезд на пешехода, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
"Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области проводилась автотехническая судебная экспертиза с целью установления технической возможности предотвратить наезд на пешехода, в результате которой было установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение", — сказала Петрова.