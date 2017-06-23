Экспертиза показала, что водитель мог избежать наезда на ребенка в Балашихе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Эксперты подмосковного главка МВД РФ провели судебную экспертизу по делу о ДТП в Подмосковье, которая показала, что водитель технически мог предотвратить наезд на пешехода, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

"Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области проводилась автотехническая судебная экспертиза с целью установления технической возможности предотвратить наезд на пешехода, в результате которой было установлено, что водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода, о чем специалист и вынес заключение", — сказала Петрова.