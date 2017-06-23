В Башкирии задержали трех членов террористической организации

УФА, 24 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Башкирские силовики задержали в городе Сибай лидера и двух членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Задержаны три члена сибайской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, в том числе ее лидер. По оперативным данным, они вовлекали в запрещенную организацию жителей республики, распространяли воинствующую исламистскую пропаганду, чтобы внести раскол в мусульманское сообщество Башкирии", — заявил собеседник агентства.

По его словам, в качестве основной цели члены организации "Хизб ут-Тахрир"* видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства ("исламский халифат"), включающего в себя территорию Башкортостана.

При обысках дома у задержанных изъяли запрещенную литературу и пропагандистские материалы.

Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации. Все задержанные уже помещены в СИЗО.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") – исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом РФ организация признана террористической и внесена в список запрещенных.

*Террористическая организация, запрещенная в России