Уволенная сотрудница астраханского Минздрава намерена обратиться в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудница министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова, уволенная после скандального комментария в социальной сети Facebook относительно обеспечения дорогостоящими лекарствами больных, заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в судебном порядке.

В соцсети Facebook в среду появился пост с просьбой помочь астраханке Ирине Васильевой, которая, как утверждал автор поста, болеет редким заболеванием крови. Также сообщалось, что в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство для поддержания здоровья, но в марте в ведомстве якобы заявили, что больше не в состоянии оплачивать это лечение.

От имени Любезновой был написан комментарий, что "такие деньги" (стоимость лекарства в год — 30 миллионов рублей) приходится тратить на одного человека. Ранее в Минздраве заявили, что некорректный комментарий Любезновой является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства. Также там заявили об ее увольнении.

"Пресс-секретарем Минздрава я не являлась, я работала в подведомственном ему учреждении. Я не была чиновником или госслужащим, я могу выкладывать все, что я хочу. Более того, я этого (комментарий в Facebook – ред.) ничего не писала. Я буду обжаловать решение об увольнении в судебном порядке", — сказала Любезнова РИА Новости.

Ранее она заявляла РИА Новости, что ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.

В Минздраве, комментируя решение Любезновой обжаловать увольнение, пояснили, что ведомству нечего добавить ко вчерашнему официальному сообщению.