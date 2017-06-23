Уволенная сотрудница астраханского Минздрава намерена обратиться в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудница министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова, уволенная после скандального комментария в социальной сети Facebook относительно обеспечения дорогостоящими лекарствами больных, заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в судебном порядке.
От имени Любезновой был написан комментарий, что "такие деньги" (стоимость лекарства в год — 30 миллионов рублей) приходится тратить на одного человека. Ранее в Минздраве заявили, что некорректный комментарий Любезновой является ее личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства. Также там заявили об ее увольнении.
Ранее она заявляла РИА Новости, что ее аккаунт в Facebook взломали неизвестные.
В Минздраве, комментируя решение Любезновой обжаловать увольнение, пояснили, что ведомству нечего добавить ко вчерашнему официальному сообщению.