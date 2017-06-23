В Коми при обрушении шахты два горняка получили травмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Два шахтера получили травмы при обрушении породы на одном из участков шахты "Интинская", их осматривают медики, сообщает ГУМЧС по республике Коми.

Сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) произошло обрушение породы, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. В шахте непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер, по данным источника в экстренных службах республики, погиб.

"В настоящее время двое получивших травмы горняков проходят медицинский осмотр в приемном покое Интинской городской больницы. Горноспасатели военизированного горноспасательного взвода "Интинский" ВГСО Печорского бассейна проводят работы по извлечению из завалов шахтера, оставшегося в зоне обрушения", — говорится в сообщении.

В настоящее время шахта "Интинская" работает в штатном режиме. Вентиляция функционирует, превышения допустимых норм по метану и СО в шахте нет.

Всего привлечено к ликвидации последствий аварии сил и средств РСЧС: 72 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и три единицы техники. На шахте работает оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении развернут оперативный штаб.