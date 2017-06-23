В Коми при обрушении шахты два горняка получили травмы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Два шахтера получили травмы при обрушении породы на одном из участков шахты "Интинская", их осматривают медики, сообщает ГУМЧС по республике Коми.
"В настоящее время двое получивших травмы горняков проходят медицинский осмотр в приемном покое Интинской городской больницы. Горноспасатели военизированного горноспасательного взвода "Интинский" ВГСО Печорского бассейна проводят работы по извлечению из завалов шахтера, оставшегося в зоне обрушения", — говорится в сообщении.
В настоящее время шахта "Интинская" работает в штатном режиме. Вентиляция функционирует, превышения допустимых норм по метану и СО в шахте нет.
Всего привлечено к ликвидации последствий аварии сил и средств РСЧС: 72 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и три единицы техники. На шахте работает оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. В Главном управлении развернут оперативный штаб.