Под Хабаровском в семье подозреваемого в педофилии воспитывались 12 детей

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Трое родных и девять приемных детей воспитывались в семье предполагаемого педофила в Хабаровском крае, сообщил в пятницу старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.

"(Подозреваемый —) трое своих детей и одновременно опекун шести детей. Под опекой у супруги находилось еще три ребенка", — сказал он в Совете Федерации на круглом столе о проблемах приемных семей.

В настоящий момент, как заявляла РИА Новости начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева, приемные дети изъяты из семьи и помещены в детдом.

Как сообщали в СК РФ, сексуальное насилие в семье происходило с сентября 2012 по февраль 2017 года — зафиксировано 729 эпизодов. Сейчас предполагаемый педофил арестован, по факту халатности органов опеки возбуждено уголовное дело.