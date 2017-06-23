В СК рассказали о подозреваемом в педофилии хабаровчанине

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Отец семейства из Хабаровского края, подозреваемый в педофилии в отношении пяти приемных дочек, ежемесячно получал от государства по 20,6 тысяч рублей на каждого приемного ребенка, сообщил в пятницу старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров.

По его словам, на момент оформления опекунства супругов признали соответствующими всем требованиям.

"На каждого опекаемого ребенка опекун получал не менее 20,6 тысяч рублей… По имеющимся сведениям, они жили в одной квартире, а на сиротские деньги он снимал другую квартиру, где этих девочек насиловал", — заявил Комиссаров в Совете Федерации на круглом столе о проблемах приемных семей.

Как сообщали в СК РФ, преступления совершались с сентября 2012 по февраль 2017 года. Сейчас предполагаемый педофил арестован, по факту халатности органов опеки возбуждено уголовное дело.