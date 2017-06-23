В Хабаровске приемных девочек изъяли из семьи предполагаемого педофила

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Дети изъяты из приемной семьи в Хабаровском крае, где, по версии следствия, подвергались сексуальному насилию со стороны отца, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель минстра образования – начальник опеки и попечительства регоина Татьяна Жигарева.
"В настоящее время дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие", — сказала Жигарева.
Она уточнила, что эта семья была многодетной. Кроме опекаемых девочек в ней воспитывались и свои дети.
По данным СК РФ, всего в семье было девять детей.