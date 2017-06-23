В Хабаровске приемных девочек изъяли из семьи предполагаемого педофила

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Дети изъяты из приемной семьи в Хабаровском крае, где, по версии следствия, подвергались сексуальному насилию со стороны отца, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель минстра образования – начальник опеки и попечительства регоина Татьяна Жигарева.

По версии следствия, с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. Возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия мужчина арестован. Как сообщил в пятницу старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров, по данным следствия, хабаровчанин более 700 раз надругался над пятью приемными дочками.

"В настоящее время дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие", — сказала Жигарева.

Она уточнила, что эта семья была многодетной. Кроме опекаемых девочек в ней воспитывались и свои дети.

По данным СК РФ, всего в семье было девять детей.