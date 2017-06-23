В Хакасии от града размером с куриное яйцо пострадали пять человек

КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали от града размером с куриное яйцо на популярном курорте в Ширинском районе Хакасии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась", — говорится в сообщении.
Нас как всегда, радует Хакасия своей погодой.. #град pic.twitter.com/JsrTL8bPiL— Dasha (@DTeplitskaya) 23 июня 2017 г.
В данный момент известно о повреждениях зданий детских садов, школ, социальных объектов и жилых домов в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. Также произошло отключение электроэнергии в поселках Ширинского района, в данный момент электроснабжение восстановлено за исключением 33 домов в трех поселках. От стихии также пострадали сельхозугодия.
град немного прошёлся:))))))))) ЧУТЬ ЧУТЬ СОВСЕМ pic.twitter.com/HFMCQIVqk8— гадёныш (@zzashkwar) 23 июня 2017 г.
Глава республики Виктор Зимин поручил оценить ущерб.
В Хакасии выпал огромный град. Республика подсчитывает ущерб https://t.co/O3qzM18RtH pic.twitter.com/rsG8QrIZa0— Александр Бортников (@Terminus19) 23 июня 2017 г.
Из-за большого числа отдыхающих из других регионов организована работа по оформлению необходимых документов для получения страховых выплат по месту жительства. На базе дома культуры поселка Шира подготовлен к развертыванию пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек.
Норм вчера на #шира #белё град прошёл🙈 вот оно, лето в Сибири, +35 и тут же град и тут же снова жара✌🏼 pic.twitter.com/dWMVxb0xPq— Vital (@vitalpolovin) 23 июня 2017 г.
По прогнозу Хакасского гидрометцентра, в пятницу сохраняется вероятность возникновения нового штормового ветра до 25 метров в секунду, грозы и града.