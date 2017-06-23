В Хакасии от града размером с куриное яйцо пострадали пять человек

КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали от града размером с куриное яйцо на популярном курорте в Ширинском районе Хакасии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась", — говорится в сообщении.

​В данный момент известно о повреждениях зданий детских садов, школ, социальных объектов и жилых домов в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. Также произошло отключение электроэнергии в поселках Ширинского района, в данный момент электроснабжение восстановлено за исключением 33 домов в трех поселках. От стихии также пострадали сельхозугодия.

град немного прошёлся:))))))))) ЧУТЬ ЧУТЬ СОВСЕМ pic.twitter.com/HFMCQIVqk8 — гадёныш (@zzashkwar) 23 июня 2017 г.

​Глава республики Виктор Зимин поручил оценить ущерб.

​Из-за большого числа отдыхающих из других регионов организована работа по оформлению необходимых документов для получения страховых выплат по месту жительства. На базе дома культуры поселка Шира подготовлен к развертыванию пункт временного размещения граждан вместимостью 500 человек.

Норм вчера на #шира #белё град прошёл🙈 вот оно, лето в Сибири, +35 и тут же град и тут же снова жара✌🏼 pic.twitter.com/dWMVxb0xPq — Vital (@vitalpolovin) 23 июня 2017 г.

По прогнозу Хакасского гидрометцентра, в пятницу сохраняется вероятность возникновения нового штормового ветра до 25 метров в секунду, грозы и града.