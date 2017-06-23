Кузбасский полицейский спас девочку, провалившуюся в глубокую яму

КЕМЕРОВО, 23 июн — РИА Новости. Оперуполномоченный уголовного розыска в кузбасском городе Белово спас 10-летнюю девочку, которая провалилась в глубокую яму и не могла выбраться оттуда самостоятельно, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

За помощью к полицейским обратился 60-летний местный житель. Мужчина не мог найти свою внучку, опекуном которой он является. По его словам, девочка по состоянию здоровья практически не выходит из дома, и за ней необходим круглосуточный контроль. По этой же причине она плохо ориентируется на местности и не сможет найти дорогу домой.

Как уточнили в ведомстве, находившийся на дежурстве лейтенант полиции Николай Шейко выехал к месту жительства девочки. Пока заявители и их соседи вели поиски в частном секторе, где пропал ребенок, сотрудник полиции начал прочесывать территорию близ полевой дороги.

"Медленно двигаясь по ней на автомобиле с открытыми окнами, оперативник услышал слабый крик ребенка, зовущего на помощь. Лейтенант Шейко остановил машину и побежал в сторону, откуда шел звук. Спустя время полицейский увидел глубокую яму, заросшую крапивой в рост человека, где стоял перепуганный ребенок. Он спрыгнул к девочке, взял ее на руки и вытащил наверх. Сама бы она оттуда выбраться не сумела", — рассказали в ГУМВД.

Полицейские выяснили, что до момента исчезновения девочка под присмотром бабушки гуляла в ограде дома. Женщина отвлеклась на работу в огороде и уже через несколько минут обнаружила отсутствие внучки. Сначала опекуны ребенка пытались найти внучку своими силами, но спустя два часа безрезультатных поисков обратились в полицию.

Сотрудник уголовного розыска доставил ребенка домой. С опекунами девочки полицейские провели профилактическую беседу об усилении контроля за ребенком.