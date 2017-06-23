Кузбасский полицейский спас девочку, провалившуюся в глубокую яму

КЕМЕРОВО, 23 июн — РИА Новости. Оперуполномоченный уголовного розыска в кузбасском городе Белово спас 10-летнюю девочку, которая провалилась в глубокую яму и не могла выбраться оттуда самостоятельно, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Как уточнили в ведомстве, находившийся на дежурстве лейтенант полиции Николай Шейко выехал к месту жительства девочки. Пока заявители и их соседи вели поиски в частном секторе, где пропал ребенок, сотрудник полиции начал прочесывать территорию близ полевой дороги.
Полицейские выяснили, что до момента исчезновения девочка под присмотром бабушки гуляла в ограде дома. Женщина отвлеклась на работу в огороде и уже через несколько минут обнаружила отсутствие внучки. Сначала опекуны ребенка пытались найти внучку своими силами, но спустя два часа безрезультатных поисков обратились в полицию.
Сотрудник уголовного розыска доставил ребенка домой. С опекунами девочки полицейские провели профилактическую беседу об усилении контроля за ребенком.