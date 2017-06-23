В Оренбурге горит склад на площади 1,2 тысячи "квадратов"

МОСКВА/УФА, 23 июн — РИА Новости. Неэксплуатируемый склад горит на площади 1200 квадратных метров в Оренбурге, сообщается на сайте ГУМЧС России по Оренбургской области.

"В 10:40 23.06.2017 года поступило сообщение о возгорании в здании неэксплуатируемого склада по адресу: город Оренбург, улица Невельская. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий пожара привлечены 34 человека и 12 единиц техники. Пожару присвоена третья категория сложности.

Как добавила РИА Новости пресс-секретарь МЧС по области Татьяна Самойлова, горит здание неэксплуатируемого склада комбикормов. "Горит мусор… Пострадавших нет. Угрозы распространения огня тоже нет", — сказала собеседница агентства.