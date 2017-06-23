Посольство Киргизии подтвердило гибель двух своих граждан в Москве

БИШКЕК, 23 июн – РИА Новости. Двое из пяти погибших при проведении работ в канализационном коллекторе на западе Москвы, по предварительным данным, являются гражданами Киргизии, сообщает посольство республики в РФ со ссылкой на московских спасателей.

В четверг в канализационном люке по улице Боженко в Москве обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе. По данным источника в экстренных службах столицы, среди погибших двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один россиянин, предварительная причина гибели — отравление метаном.

"В связи с распространением в СМИ информации о пяти погибших граждан в ходе работ в канализационном колодце на западе Москвы (район Кунцево ул. Боженко 5), посольство Киргизии в Российской Федерации сообщает следующее. По предварительной информации ГУ МЧС России по Москве, двое погибших являются гражданами Киргизии", — сообщает посольство.

Как сообщили в диппредставительстве, на пятницу назначена процедура официального опознания тел погибших.