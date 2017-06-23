В Хабаровске пациент избил врача-хирурга за вопрос о татуировках

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Жаловавшийся на боли в животе хабаровчанин избил врача-хирурга, не вынеся вопроса о шрамах и татуировках, сообщил РИА Новости главный врач городской больницы Александр Калашников.

"Вчера вечером в приемное отделение больницы обратился мужчина с жалобами на боли в животе. Во время осмотра врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках, присутствовавших на теле пациента. Но тот вышел из себя и набросился на доктора, кинул в него стул. Врач попытался уйти от конфликта и выбежал в коридор, но пациент его догнал, повалил на пол и избил", — сказал Калашников.

Он отметил, что врача на "скорой" увезли во вторую краевую больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плеча, ссадины и ушибы. Хирург долгое время теперь не сможет работать.

"Во время происшествия "тревожной кнопкой" был вызван наряд полиции, они увезли буйного пациента. Находился ли он под действием каких-либо веществ, мы не знаем, но определенные внешние признаки измененного сознания у него были", — сказал собеседник.

По словам Калашникова, пострадавший врач написал заявление в полицию, администрация больницы тоже со своей стороны направила заявления в следственный комитет, полицию и прокуратуру, к которому приложили видео с камеры наблюдения.