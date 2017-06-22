В Петербурге арестовали бывшего замначальника управления МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Бывший замначальника УМВД Невского района Петербурга Алексей Харлашин арестован в четверг по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

"Выборгский районный суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Алексея Филипьева и Алексея Харлашина, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере — ред.)", — сказала Лебедева.

Собеседница агентства отметила, что речь идёт о бывшем замначальника Невского УМВД Алексее Харлашине.

Ранее в СМИ появилась информация о полицейской погоне со стрельбой за бронированным Lexus после неудачной контрольной закупки наркотиков.