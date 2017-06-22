СК подтвердил гибель пяти рабочих в Москве от отравления газами

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил гибель пяти рабочих в коллекторе в Москве, которые, по предварительным данным, отравились канализационными газами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности при ведении работ.

По ее словам, 22 июня примерно в 16 часов, в канализационном люке, расположенном по улице Боженко Москве, обнаружены тела пяти мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации", — сказала она.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации", — сказала Иванова.

Ранее о гибели людей сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы. По его данным, среди погибших двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один россиянин, предварительная причина гибели – отравление метаном.