В Ивановской области трех чиновников приговорили к колонии за взятки

БРЯНСК, 22 июн – РИА Новости. Суд приговорил бывшего мэра второго по величине города Ивановской области, Кинешмы, Алексея Крупина и двух чиновников-соучастников к исправительной колонии на срок от 6,5 до 9 лет за многомиллионные взятки при заключении муниципальных контрактов на ремонт наружного освещения, сообщает СУСК по региону.

"Приговором суда Купину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 28 миллионов рублей; Шуршину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 миллионов рублей; Брагину назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 14 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, каждый из осужденных лишен права занимать должности в органах власти на определенное время.

В марте прошлого года мэр Кинешмы Крупин и его первый заместитель Александр Шуршин были арестованы по подозрению во взяточничестве. Далее в деле о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере появился еще один фигурант — начальник МУ "Управление городского хозяйства города Кинешмы" Константин Брагин. Ему, как установлено в суде, они поручили найти подрядчика, готового отремонтировать городское освещение. Возможность организации дачи взятки чиновникам была условием при заключении муниципального контракта, следует из сообщения СК.

В итоге такой подрядчик был найден, он передал чиновникам один миллион рублей, после чего стал победителем двух аукционов на выполнение работ с ценой контрактов, превышающей 19 миллионов рублей.

По окончании работ, как установил суд, чиновники потребовали с подрядчика еще 6 миллионов рублей – за приемку, оплату работу и продолжение сотрудничества. Часть взятки в 2 миллиона рублей передана директором организации Брагину для последующей передачи Крупину и Шуршину, получившим указанную сумму в тот же день, отмечается в сообщении.