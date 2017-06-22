В Минеральных Водах из-за взрыва газа обрушился частный дом

ПЯТИГОРСК, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Обрушение частного дома произошло в Минеральных Водах в результате, предположительно, взрыва газа, один человек пострадал, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В 16.58 в дежурную смену поступило сообщение о том, что в Минеральных Водах по улице Шоссейной, 69 произошло обрушение дома, предположительно, в результате взрыва бытового газа. Возгорания не было", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, добавлено в сообщении.

Для уточнения и оценки обстановки на место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, отмечает МЧС.